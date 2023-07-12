Уряд виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку

Уряд виправив помилку у закупівельних процедурах, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у Telegram.

"Памʼятаєте, коли виробників намагалися притягнути до відповідальності за 5% прибутку, відображеного в акцентованому Міноборони кошторисі? Будь-які безглузді претензії до легкої промисловості зняті", - наголосив він.

За його словами, тепер цю ситуацію можна вважати "прикрим непорозумінням".

Раніше стало відомо, що Державна аудиторська служба України (ДАСУ) перевірила контракти Міністерства оборони (МОУ) та виявила порушення на 2,5 млрд грн.

На думку аудиторів, згідно із рішенням Кабміну про оборонні закупівлі, постачальники Міноборони під час війни не мали закладати власний прибуток у контракти з державою.

Так, у березні 2022 року для прискорення оборонних закупівель Кабмін прийняв постанову №335. Згідно із нею, ціна контракту визначається на підставі калькуляції всіх витрат виробника, включаючи податки. Водночас про прибуток у постанові не йшлося.

Відтак Держаудитслужба вважає, що підрядники Міноборони не мали закладати свій прибуток у вартість контрактів, а значить вони мають відшкодувати державі зароблені 2,5 млрд грн.