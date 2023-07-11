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Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту
19:39 11.07.2023 |
Союзники Організації Північноатлантичного договору для підтримки подальшої інтеграції України до НАТО узгодили пакет розширеної політичної та практичної підтримки й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО.
Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту альянсу, оприлюдненому у вівторок у Вільнюсі.
"Безпека України має велике значення для союзників і Північноатлантичного союзу. Для підтримки подальшої інтеграції України в НАТО сьогодні ми узгодили важливий пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Ми ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, у якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співробітництва та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Він передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною", - зазначено в документі.
Крім того, союзники наголосили, що пріоритетним завданням "залишається продовження доставки термінової необхідної нелетальної допомоги Україні з боку НАТО в рамках всеосяжного пакета допомоги", - йдеться в комюніке.
Союзники зазначили, що з часу Мадридської зустрічі на найвищому рівні було виділено понад 500 млн євро. "Щоб підтримати стримування й оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, сьогодні ми домовилися про подальший розвиток всеосяжного пакета допомоги в багаторічну програму для України. Надана допомога допоможе відновити український сектор безпеки та оборони й перейти до повної оперативної сумісності з НАТО. Союзники продовжуватимуть фінансувати програму у сталий і передбачуваний спосіб. Ми вітаємо й заохочуємо участь партнерів", - заявили вони.
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