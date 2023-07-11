Міноборони Данії: 11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16

Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція і Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16.

"Було офіційно формалізовано навчальну коаліцію F-16. До коаліції входять Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Швеція. Коаліцію очолюють Данія і Нідерланди", - йдеться в повідомленні Міноборони Данії.

Очікується, що навчання розпочнеться наприкінці літа і відбуватиметься, зокрема, в Данії.

У спільній заяві міністри оборони Бельгії, Канади, Данії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії заявили, що поділяють переконання, що подальша підтримка України має першочергове значення у світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії.

"Сторони домовилися, що для надання допомоги Україні в захисті її повітряного простору вони створять спільну коаліцію з навчання Повітряних сил України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16, відповідно до необхідних дозволів і з можливістю включити інші типи винищувачів на більш пізньому етапі", - йдеться в тексті заяви.

Сторони домовилися розпочати підготовку відповідних українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу, що забезпечить пілотів базовими можливостями експлуатації, обслуговування та технічного обслуговування винищувачів F-16. Це передбачає надання відповідного обладнання, інструкторів та іншого персоналу для такого навчання.

"Усі заходи з навчання здійснюватимуться за межами України", - заявили міністри.

