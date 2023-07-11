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АНАЛІТИКА

Столтенберг оголосив рішення саміту НАТО про Україну

 

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумком першого дня саміту Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО. Перше - це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин", - сказав Столтенберг.

Другий елемент, за словами генсека, - це утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".

"Третє - ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", - заявив генсек.

Це сильний пакет для України і чіткий шлях до її членства у НАТО, запевнив генсек.
 

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