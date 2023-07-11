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Лідери Альянсу погодили створення Ради Україна-НАТО
19:05 11.07.2023 |
Лідери держав Північноатлантичного альянсу на зустрічі у вівторок затвердили створення Ради Україна-НАТО - нового органу взаємодії Києва та Альянсу.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди".
"Рада Україна-НАТО - це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних", - пояснив генсек Альянсу.
Він підтвердив, що перше засідання Ради відбудеться у Вільнюсі в середу, 12 липня, і в ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.
Рада Україна-НАТО замінить попередній формат співпраці Києва та Альянсу - Комісію Україна-НАТО, що існувала з 1997 року і яка працювала у форматі "члени НАТО+1".
Як пояснював раніше Столтенберг, новий формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці. Можливо, буде створено підкомітети, які будуть займатися певними питаннями - наприклад, кібербезпекою чи сумісністю.
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