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АНАЛІТИКА

Лідери Альянсу погодили створення Ради Україна-НАТО

 

Лідери держав Північноатлантичного альянсу на зустрічі у вівторок затвердили створення Ради Україна-НАТО - нового органу взаємодії Києва та Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди".

"Рада Україна-НАТО - це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних", - пояснив генсек Альянсу.

Він підтвердив, що перше засідання Ради відбудеться у Вільнюсі в середу, 12 липня, і в ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Рада Україна-НАТО замінить попередній формат співпраці Києва та Альянсу - Комісію Україна-НАТО, що існувала з 1997 року і яка працювала у форматі "члени НАТО+1".

Як пояснював раніше Столтенберг, новий формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці. Можливо, буде створено підкомітети, які будуть займатися певними питаннями - наприклад, кібербезпекою чи сумісністю.
 

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