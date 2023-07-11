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АНАЛІТИКА

Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу

 

Про президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив під час брифінгу.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, - ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", - заявив президента США.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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