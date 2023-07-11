Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії - Макрон

 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція ухвалила рішення про передачу Україні ракет дальнього радіусу дії.

"Франція робить основний внесок у зміцнення НАТО на її східному фланзі. І тоді, зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - сказав Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі у вівторок.

"Тому ми ухвалили рішення про постачання в Україну нових ракет дальнього радіусу дії", - зазначив президент Франції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес