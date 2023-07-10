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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
10:40 10.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Національної гвардії. Про це глава держави сказав увечері суботи, 8 липня, у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова".
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.
Хто такий Олександр Півненко?
Олександр Півненко з 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного територіального управління Нацгвардії. Був командувачем 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.
24 березня 2023 року президент присвоїв йому звання "Герой України" з врученням ордену "Золота Зірка". "Його підрозділ нацгвардійців неодноразово знищував ворожу техніку та живу силу ворога, допомагав з евакуацією мирного населення", - йдеться на сайті Нацгвардії.
На початку травня 2023 року 37-річний Півненко очолив Східне територіальне управління Національної гвардії. Він змінив на посту генерал-лейтенанта Юрія Лебедя, який керував Нацгвардією від початку повномасштабного вторгнення РФ - з 25 лютого 2022 року. Про причини кадрових змін не повідомляється.
Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що функціонує в системі міністерства внутрішніх справ. До структури Нацгвардії входить, зокрема, військове формування "Азов".
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