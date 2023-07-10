Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
08:12 10.07.2023 |
Президент США Джо Байден не думає, що Україна готова до членства в НАТО зараз, але готовий "прокласти раціональний шлях", щоб Україна могла претендувати на вступ до Альянсу.
"Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО... Я не думаю, що в НАТО є одностайність із приводу того, чи вводити Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. Наприклад, якщо це зробити, тоді, ви знаєте - ми сповнені рішучості захистити кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо війна триває, то ми всі на війні", - сказав він в інтерв'ю CNN, опублікованому в суботу.
"Тому я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла претендувати на вступ до НАТО", - сказав Байден.
За його словами, "НАТО - це процес, що потребує деякого часу для задоволення всіх вимог, від демократизації до цілої низки інших питань. Я про це детально розмовляв із Зеленським".
"Сполучені Штати будуть готові надати, доки триває процес, щоб гарантувати безпеку, як безпеку, яку ми забезпечуємо для Ізраїлю, зброю, здатність захищати себе", - сказав також Байден.
На думку президента США, "передчасно закликати до голосування зараз, тому що є інші умови, які необхідно виконати, включно з демократизацією та деякими з інших питань".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
ТОП-НОВИНИ
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
|Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
|Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
|Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, «5-7-9», ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Словаччина поставить Україні 16 гаубиць і налаштує їх спільне виробництво з Україною - Чапутова
|Столтенберг: Саміт підтвердить, що Україна стане членом НАТО
|Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом
|У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
|МЗС у відповідь на заклик Білого дому до реформ заради НАТО закликало змінити ставлення до Росії
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
Бізнес
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем