Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови Пентагону США з політичних питань Коліна Каля.

Чиновник зазначив, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає: