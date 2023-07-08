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Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
23:46 07.07.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови Пентагону США з політичних питань Коліна Каля.
Чиновник зазначив, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:
* додаткові ракети для ЗРК Patriot;
* ракети AIM-7 для ППО;
* зенітні комплекси Stinger;
* додаткові боєприпаси для HIMARS;
* 31 155-мм гаубицю;
* 155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;
* 32 БМП Bradley;
* 32 бронетранспортери Stryker;
* обладнання для розмінування;
* ракети TOW;
* Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* безпілотні літальні апарати Penguin;
* 27 тактичних машин для евакуації техніки;
* 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
* підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
* стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;
* запасні частини та інше польове обладнання.
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