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Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
22:19 07.07.2023 |
Сполучені Штати в п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, в якому присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає кореспондент "Європейської правди".
За словами посадовця Пентагону, до пакета допомоги, який надаватиметься із запасів армії США, увійшли боєприпаси 155-мм калібру, зокрема й DPICM, 105-мм снаряди, а також боєприпаси для систем Patriot і HIMARS.
Крім того, США нададуть Україні додаткову броньовану техніку - Bradley й Stryker, високоточні авіаційні снаряди, а також запчастини для ремонту й обладнання, додав Каль.
Новий пакет, пояснив заступник голови Міноборони США, дозволить надати Україні "сотні тисяч одиниць боєприпасів негайно".
Каль оголосив, що з новим пакетом військової підтримки загальна сума військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищує 41,3 мільярда доларів.
У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів - тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.
Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.
У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.
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