Столтенберг: Саміт підтвердить, що Україна стане членом НАТО

Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердять, на саміті у Вільнюсі наступного тижня, що Україна стане членом цього блоку. Про це у п'ятницю, 7 липня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише AFP.

"Я очікую, що всі лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і об'єднаються довкола того, як наблизити Україну до її мети", - заявив він.

Столтенберг додав, що на саміті також дасть "чітке повідомлення" Росії, що Альянс є єдиним.

Зеленський приїде на саміт у Вільнюс

Також генсек повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі, передає кореспондентка DW. Зокрема він має бути присутній на інавгураційній зустрічі лідерів країн НАТО.

Раніше в Офісі президента України заявляли, що Володимир Зеленський не поїде на саміт, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до військового Альянсу.

Саміт НАТО у Вільнюсі триватиме 11-12 липня.