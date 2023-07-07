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Столтенберг: Саміт підтвердить, що Україна стане членом НАТО
15:54 07.07.2023 |
Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердять, на саміті у Вільнюсі наступного тижня, що Україна стане членом цього блоку. Про це у п'ятницю, 7 липня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише AFP.
"Я очікую, що всі лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і об'єднаються довкола того, як наблизити Україну до її мети", - заявив він.
Столтенберг додав, що на саміті також дасть "чітке повідомлення" Росії, що Альянс є єдиним.
Зеленський приїде на саміт у Вільнюс
Також генсек повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі, передає кореспондентка DW. Зокрема він має бути присутній на інавгураційній зустрічі лідерів країн НАТО.
Раніше в Офісі президента України заявляли, що Володимир Зеленський не поїде на саміт, якщо лідери країн-членів проявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до військового Альянсу.
Саміт НАТО у Вільнюсі триватиме 11-12 липня.
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