У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна має відповідати певним вимогам.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику "відкритих дверей" НАТО.

"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - зазначив він.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" між НАТО і Росією. Навпаки - всі дії союзників свідчать про те, що вони повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

"Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз - навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.