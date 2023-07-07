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У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
09:02 07.07.2023 |
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна має відповідати певним вимогам.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.
Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику "відкритих дверей" НАТО.
"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - зазначив він.
На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" між НАТО і Росією. Навпаки - всі дії союзників свідчать про те, що вони повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії.
"Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.
Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз - навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.
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