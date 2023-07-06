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Христофор Колумб
МЗС у відповідь на заклик Білого дому до реформ заради НАТО закликало змінити ставлення до Росії
13:28 06.07.2023 |
У Міністерстві закордонних справ у відповідь на заклик Білого дому до проведення Україною реформ задля членства у НАТО закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.
Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка у четвер, повідомляє "Європейська правда".
"Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу", - заявив Ніколенко.
Він підкреслив, що США - провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії, тому Київ надзвичайно вдячний всім американцям, які підтримують Україну.
Ніколенко наголосив, що, окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні, за його словами, невідворотно продовжуватимуться.
"Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це - ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", - заявив Ніколенко.
За його словами, щойно українські партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що "надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому".
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.
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