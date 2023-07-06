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Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
09:27 06.07.2023 |
У ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет, повідомили в Повітряних силах ЗСУ в четвер уранці.
"Близько 1 ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв і підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спочатку прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.
Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил вдалося знищити тільки сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
"На жаль, є влучання ракет по цивільних об'єктах у місті Львів", - ідеться в повідомленні.
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