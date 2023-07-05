КСУ визнав неконституційними конфіскацію і штрафи за порушення митних правил

Конституційний суд визнав неконституційним конфіскацію товарів і штраф у розмірі їх вартості за порушення митних правил.

Відповідне рішення 5 липня ухвалив Другий сенат КСУ за конституційною скаргою громадян Анатолія Душенкевича, Андрія Франка та Ірини Ярош стосовно відповідності Основному Закону ст. 483 Митного кодексу України, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв'язку з тим, що „таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автори конституційних скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Повний текст рішення у КСУ обіцяють оприлюднити на сайті суду 6 липня.

Нагадаємо, згідно з санкцією частини першої ст. 483 Митного кодексу, винних осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, карають штрафом у розмірі 100 відсотків вартості товарів разом з їх конфіскацією.