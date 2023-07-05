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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму
23:07 04.07.2023 |
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму. Також ПВК "Вагнера" було визнано терористичною організацією.
Про це заявила заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Facebook.
На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняли підсумкову декларацію, яка, зокрема, говорить, що:
* тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;
* дії ПВК "Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. При цьому наголошується, що російський диктатор особисто визнав, що "вагнерівці" були "повністю фінансовані" державою;
* держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнера" та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.
Крім того, ПА ОБСЄ в документі закликає держави-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнера" та її дій, а також відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації. До того ж наголошується неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.
"Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації", - зазначила Кравчук.
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