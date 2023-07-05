Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ

Росія не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС РФ.

"Підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", яка закінчується 17 липня, немає. У той же час російська сторона... докладає необхідних зусиль у суворій відповідності до правил процедури, щоб усі судна, що брали участь у ній, змогли успішно завершити свою місію і вийти з Чорного моря до завершення терміну її дії", - йдеться у повідомленні.

У російському МЗС нарікають на проблеми з експортом продовольства та добрив з Росії, які мав вирішити підписаний в рамках "зернової ініціативи" Меморандум між РФ та ООН. Попри ці заяви, експорт зерна з Росії в останньому маркетинговому сезоні був рекордним.

У МЗС РФ називають умовами продовження "зернової угоди" п'ять своїх вимог: підключення "Россєльхозбанку" до SWIFT, скасування санкцій на постачання запчастин для сільгосптехніки, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", скасування санкцій проти транспортування та страхування російських сільгоспвантажів та "розморозку активів".

"Перші три, очевидно, зняті з порядку денного, а досягнення будь-якого прогресу щодо решти двох не проглядається", - заявляють у російському міністерстві.

Як повідомлялося, Росія вже блокує роботу "зернового коридору". З травня Спільний координаційний центр (СКЦ) за участі представників РФ припинив пропускати судна в напрямку порту "Південний", а із 26 червня не видав дозволу на приєднання до "чорноморської зернової ініціативи" жодному новому суховантажу.

Раніше російський президент Владімір Путін заявив, що Кремль розмірковує про вихід з угод в рамках "Чорноморської зернової ініціативи".

При цьому "зерновий коридор" наразі працює вже менше ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності через позицію РФ у Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка блокує реєстрацію суден.

"Чорноморську зернову ініціативу" було погоджено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.

Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та знятті всіх санкцій при торгівлі російською агропродукцією та добривами.