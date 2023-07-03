Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала разом із президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним і директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС.

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні Гештабу ЗСУ в телеграм-каналі.