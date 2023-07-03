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АНАЛІТИКА

Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Верховний головнокомандувач у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого регулятором рішення", - вказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, водоканали все одно мають отримати гроші на покриття витрат, що збільшилися з часу останнього підвищення тарифів у грудні 2021 року.

В якому вигляді це буде зроблено, будуть домовлятися з Кабінетом міністрів.

"Регулятор почне консультації з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - йдеться в заяві НКРЕКП.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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