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Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомила пресслужба регулятора.
"Верховний головнокомандувач у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого регулятором рішення", - вказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
За його словами, водоканали все одно мають отримати гроші на покриття витрат, що збільшилися з часу останнього підвищення тарифів у грудні 2021 року.
В якому вигляді це буде зроблено, будуть домовлятися з Кабінетом міністрів.
"Регулятор почне консультації з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - йдеться в заяві НКРЕКП.
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