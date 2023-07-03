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АНАЛІТИКА

В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України

 

У понеділок 3 липня в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, який розмістився на базі Агентства ЄС з питань співпраці у сфері кримінальної юстиції (Євроюст).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Єврокомісії.

Новостворений Центр матиме ключове значення для розслідування Він забезпечить структуру для підтримки та вдосконалення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії, а також сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних з початку російської агресії.

До складу Центру, створеного за підтримки Єврокомісії, увійшли окремі національні прокурори, які вже беруть участь у роботі Спільної слідчої групи, з якою Центр пов'язаний у своїй діяльності.

Євроюст надаватиме оперативну, юридичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку, в тому числі для збереження, зберігання та аналізу доказів.

Ця робота має важливе значення для підготовки до майбутніх судових процесів, чи то в національних, чи у міжнародних судах, включаючи можливий трибунал щодо злочину агресії чи Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Міжнародний кримінальний суд уповноважений переслідувати найтяжчі міжнародні злочини - геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Однак наразі МКС не може переслідувати Росію за злочин агресії, оскільки Росія не є державою-учасницею МКС.

Щоб заповнити цю прогалину, у листопаді 2022 року Єврокомісія представила державам-членам варіанти, які б гарантували повну відповідальність за всі злочини, скоєні в Україні.

У цих варіантах розглядалася можливість створення механізму відповідальності, який би уможливив переслідування злочину агресії.

Поки тривають дискусії, зокрема в рамках Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу, вкрай важливо забезпечити належний захист відповідних доказів, а також можливість розпочати розслідування в екстреному порядку, тому було вирішено створити Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Угоду про створення Центру підписали у Львові в березні в рамках конференції United for Justice.
Ключові теги: Росія
 

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