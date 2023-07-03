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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування

 

Кабінет міністрів скасував обов'язкове декларування у разі підвищення роздрібних цін на соціальні продуктові товари більше, ніж на 5%.

Це випливає з постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану", повідомляє Держпродспоживслужба.

"З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення", - йдеться в повідомленні.

Водночас цією ж постановою Кабмін продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів в період воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування.

Як випливає з постанови, регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік харчових продуктів, а саме:

* борошно пшеничне вищого сорту,
* молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),
* яйця курячі категорії С1,
* птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),
* олію соняшникову рафіновану,
* хліб житньо-пшеничний та батон.

Цей перелік збігається з тим, який був затверджений постановою №160 від 26 лютого 2022, коли Кабмін ввів регулювання цін на соціальні продукти.
За матеріалами: Економічна правда
 

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