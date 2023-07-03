Фінансові новини
- |
- 03.07.23
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
12:51 03.07.2023 |
Кабінет міністрів скасував обов'язкове декларування у разі підвищення роздрібних цін на соціальні продуктові товари більше, ніж на 5%.
Це випливає з постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану", повідомляє Держпродспоживслужба.
"З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення", - йдеться в повідомленні.
Водночас цією ж постановою Кабмін продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів в період воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування.
Як випливає з постанови, регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік харчових продуктів, а саме:
* борошно пшеничне вищого сорту,
* молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),
* яйця курячі категорії С1,
* птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),
* олію соняшникову рафіновану,
* хліб житньо-пшеничний та батон.
Цей перелік збігається з тим, який був затверджений постановою №160 від 26 лютого 2022, коли Кабмін ввів регулювання цін на соціальні продукти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP
|Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
|Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії
|МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+