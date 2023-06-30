Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зняв обмеження на зняття валюти небанківськими фінустановами
19:12 30.06.2023 |
Національний банк України розширює перелік виключень із чинних адміністративних обмежень з метою подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти.
Як ідеться в повідомленні НБУ, з 1 липня 2023 року Національний банк дав змогу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.
Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати іноземну валюту громадяни.
Крім того, надання дозволу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність останніх, що важливо для безперебійного прийняття ними готівкової іноземної валюти в громадян.
У такий спосіб НБУ надав вагомий імпульс для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Так, завдяки запровадженим змінам небанківські фінансові установи матимуть безперебійний доступ до готівкової іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки. Відповідно це позитивно вплине на стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни.
Щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінансові установи.
Так, обсяг знятої готівки у гривні чи іноземній валюті небанківською фінансовою установою не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, яка була раніше зарахована на їхній рахунок у банку, зокрема:
* на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;
* на рахунок в іноземній валюті - кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.
У НБУ нагадали, що в червні Національний банк також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот, зустрівся з учасниками ринку та запровадив посилений контроль за дотриманням ними вимог регулятора.
Відповідні заходи вже дали певний стабілізаційний ефект. Розширення з 1 липня 2023 року переліку виключень із чинних адміністративних обмежень є наступним кроком у напрямі стабілізації ситуації.
Цей крок затверджено постановою правління Національного банку України від 30 червня 2023 року №88 "Про внесення змін до постанови правління Нацбанку від 24 лютого 2022 року №18", що набирає чинності 1 липня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP
|Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд
|Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
|Калькуляції - лише для своїх: Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
|Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахування
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
Бізнес
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року