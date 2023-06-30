Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP

Україні для швидшого контрнаступу потрібно більше озброєнь. За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, ці ресурси потрібні прямо зараз.

РБК-Україна публікує переклад його інтерв'ю для The Washington Post.

ЗСУ щодня просуваються вперед

Залужний розчарований тим, що Україна досі не отримала західні винищувачі. Хоча самі союзники не зважилися б на наступ без переваги у повітрі. Обіцяні F-16 навряд чи надійдуть до осені, і то осінь - це найсприятливіший сценарій.

За його словами, українські війська мають вистрілювати таку саму кількість снарядів, як противник. Але через обмежені ресурси росіяни іноді в 10 разів переважають в артилерійському вогні.

"Це мене дратує", - відповідає Залужний на закиди в тому, що контрнаступ на сході та півдні йде повільніше, ніж очікувалося.

Цю думку публічно висловлювали офіційні особи та військові аналітики на Заході. Генерал запевняє, що його війська щодня йдуть уперед - нехай навіть лише на 500 метрів.

"Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки. Щодня кожен метр дається кров'ю. Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми ", - заявив він.

Надія на союзників

В останні 16 місяців перед 49-річним Залужним стоїть монументальне завдання вести українські сили проти більшої та краще оснащеної армії Росії, яка окупує близько 20% території України. І йому це вдається, зокрема, за рахунок навчання тактиці НАТО, а також відмови від надмірно централізованої "радянської" структури управління.

Щодня його турбують питання: коли західні партнери нададуть необхідну зброю, більше боєприпасів та F-16? І як можна очікувати, що він упорається без них?

Залужний кілька разів на тиждень, іноді годинами, ділиться своїми побоюваннями з американським колегою Марком Міллі, яким він захоплюється і вважає своїм другом.

"Він повністю їх поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбавитися цих турбот", - зазначив Залужний, додавши, що в крайній розмові назвав йому необхідну кількість снарядів на місяць.

У цих розмовах Залужний відверто говорить про наслідки.

"У нас є домовленість: ми на зв'язку 24/7. Тож іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине". Постав себе на моє місце", - розповідає він.

Водночас не Міллі вирішує, чи Україна отримає літаки.

"Просто поки приймається це рішення, щодня помирає багато людей - дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийняте", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Хоча на Заході є згода щодо того, що Україна отримає F-16, нестача боєприпасів створює іншу проблему. У лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що темпи витрати снарядів в Україні у багато разів перевищують темпи виробництва. Це означає, що чим довше триватиме війна, тим ще більш дефіцитними можуть стати снаряди, необхідні Залужному.

Україна втратила частину танків Leopard 2

Україна вперше отримала західні танки, у тому числі Leopard 2 німецького виробництва, та БМП перед літнім контрнаступом. Російські війська утримують сухопутний коридор на півдні України до окупованого Криму, де вони мають декілька військових об'єктів. Розрив цього коридору завдасть серйозного удару по логістиці Москви.

Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою на початку місяця. Частину з них уже знищено, визнає Залужний. Але за його словами, танки Leopard приїхали в Україну на війну, а не на паради чи фотосесії з політиками та селебріті.

"А "Леопард" на полі бою - це мішень", - додав Залужний.

На думку аналітиків, Україна ще не розпочала основного контрнаступу. Досі на передову не відправлено всі спеціально підготовлені сили. А ті, які перебувають там, схоже, все ще промацують слабкі місця в обороні Росії. Українська сторона заявляє, що у червні було звільнено близько 130 квадратних кілометрів території.

Повітряним силам потрібна західна авіація

Водночас, Залужний звертає увагу на доктрину НАТО. За його словами, вона аналогічна російській і апелює до переваги у повітрі перед початком наземних операцій.

"А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини має дотримуватися? Натовської? Російської? Чи не ваша це справа? "У вас є своя доктрина. У вас є танки, у вас гармати, у вас є бойові машини. Ти можеш це зробити". Та що ж це таке?", - незадоволений генерал.

На командному пункті він має екран, який показує йому все, що відбувається в повітрі будь-якої миті - авіацію країн НАТО на західному кордоні України, українські військові літаки та російські на східних рубежах.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, що спустошують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перекинути сюди?", - питає Залужний.

Сучасні російські Су-35 мають набагато досконаліші радари та ракетне озброєння, тому українські літаки не можуть конкурувати з ними. В результаті сухопутні сили стають легкою мішенню.

"Ніхто не каже, що завтра ми маємо отримати 120 літаків. Мені не треба 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це якби ми зараз пішли у наступ із луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, здурів?", - каже генерал.

Заколот Пригожина не вплинув на контрнаступ

Якщо десь є міркування про те, що український контрнаступ отримав імпульс, коли на вихідних засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин підняв заколот, то Залужний не впевнений у цьому.

За його словами, "вагнерівці" ще місяць тому пішли з лінії фронту після захоплення Бахмута. А з початком військового заколоту в Росії не сталося помітних змін на полі бою.

"Ми не відчули, що їхній захист десь послабшав або щось таке", - сказав він.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що бійці "Вагнера", які не захочуть залишатися в Росії чи підписувати контракти з міноборони, можуть приєднатися до Пригожина у Білорусі. Тому Залужному, можливо, доведеться враховувати нову загрозу із півночі.

"У мене багато побоювань, і "Вагнер" у тому числі. Але не лише вони. Якщо ми почнемо про все говорити, голова піде обертом. Наше завдання - підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати всі можливі наслідки", - додав він.

Відповідь на ядерні погрози Путіна

Один із найгірших сценаріїв - це розгортання ядерної зброї Володимиром Путіним. Минулого тижня Зеленський попередив, що російські сили готують теракт із викидом радіації на захопленій Запорізькій АЕС.

Чи здатна ця загроза зупинити Залужного у спробі повернути контроль над станцією під час наступу?

"Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали йдуть зовні: "Бійтеся ядерного удару". Що ж тепер, ми маємо здатися?", - каже Залужний.