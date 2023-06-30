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Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
15:55 30.06.2023 |
Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт №8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
За словами Железняка, документ у цілому підтримали 239 нардепів: 179 - "Слуга народу", "ЄС", "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 20, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 8, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 8, позафракційні - 6.
Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Але, за словами нардепа, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:
* платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
* новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
* автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
* надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 01.09.2023 р., такий платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р, пояснив Железняк.
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.
"Але передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)", - додав Железняк.
Законопроєктом також передбачено:
* "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
* зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);
* надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
Нагадаємо:
Фінкомітет Верховної Ради вирішив подати на розгляд парламенту змінений законопроєкт №8401, з якого виключать положення щодо відновлення з 1 серпня планових податкових перевірок, щодо документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, а повернення відповідальності за порушення вимог застосування РРО перенесуть на жовтень.
Як повідомляла ЕП, питання відтермінування повернення перевірок обговорювалось 29 червня на зустрічі президента з бізнесом. Крім скарг бізнесу на правоохоронців, однією з основних проблем, про які підприємці розповіли Володимиру Зеленському, було питання законопроєкту №8401. Щодо скасування режиму зі сплатою 2% питань та заперечень ні у кого не було.
Натомість щодо податкових перевірок виникли дискусії. Одразу декілька представників бізнесу підтвердили, що домовленості, щодо змін у законопроєкт №8401, відповідно до яких буде продовжений мораторій на податкові перевірки, були досягнуті саме під час зустрічі з Зеленським.
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