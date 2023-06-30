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АНАЛІТИКА

Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії

 

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні позики на підтримку політики розвитку і відновлення в розмірі $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine).

"Позика допоможе підтримати три ключові сфери урядових реформ, спрямованих на пом'якшення наслідків російського вторгнення: у розв'язанні потреб нещодавно збіднілих родин і родин переселенців, питань прозорості та підзвітності видатків державних видатків, у кращому функціонуванні ринків як під час, так і після війни", - ідеться в повідомленні СБ у ніч на п'ятницю.

"Ми відзначаємо зусилля уряду щодо здійснення складних реформ у розпал війни та з урахуванням майбутнього з метою довгострокового розвитку країни. Світовий банк продовжуватиме свою тверду підтримку, щоб допомогти Україні відновитися і відбудувати ще сильнішу економіку", - наводяться в релізі слова віцепрезидентки Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелли Бассані.

Уточнюється, що в рамках проєкту заплановано проведення реформ, які усунуть ризики невключення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до програми житлових субсидій і забезпечать належне та ефективне адміністрування системи пенсійних виплат для громадян.

У частині підвищення підзвітності та прозорості використання державних коштів у рамках позики фінансуватимуться реформи, спрямовані на створення реєстру пошкодженого або зруйнованого майна, що дасть змогу здійснювати компенсаційні виплати та управляти процесом відновлення житла в Україні.

Проєкт також допоможе зміцнити систему державних закупівель і вдосконалити систему податкової звітності, щоб обмежити ухилення від сплати податків і ухилення від оподаткування, йдеться в релізі.

У частині ринків передбачається поліпшити звітність про вартість транзакцій із землею, зменшити корупційні ризики в процесах приватизації державних земель, підвищити рівень відшкодування витрат на оптових ринках електроенергії та зміцнити стабільність фінансового сектора.

Зазначається, що разом із цією позикою Група Світового банку мобілізувала понад $37,5 млрд екстреного фінансування на підтримку народу України, включно із зобов'язаннями та гарантіями таких країн-донорів, як США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.

У новому фінансовому році 2023-2024 року Світовий банк та уряд України реалізовуватимуть рамкові проєкти, зосереджуючись на пріоритетних для країни секторах, зокрема енергетиці, охороні здоров'я, соціальному захисті, освіті, житловому будівництві та сільському господарстві, йдеться в релізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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