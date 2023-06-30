МВФ покращив очікування щодо макроекономічних перспектив України у 2023 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що на наступному етапі програми розширеного фінансування EFF українська влада ухвалить у погоджені терміни закони щодо покращення врядування та боротьби з корупцією.

Про це сказав у четвер у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу в Вашингтоні голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

«Упродовж наступних пів року ми дивитимемося на структурні реформи, які реалізовуються (в Україні - ред.)», - зазначив представник Фонду.

У цьому контексті він звернув увагу на реформи врядування, а також боротьби з корупцією. За його словами, «вони будуть одними з найважливіших», за якими стежитиме як МВФ, так і інші міжнародні інституції, які працюють з Україною.

Зокрема, до кінця липня Фонд чекає відновлення обов'язкової процедури декларацій статків для чиновників в Україні. Крім того, до цього ж терміну Україні необхідно завершити процедуру ухвалення закону 8401 про внесення змін до податкового кодексу (про скасування 2% "спрощенки").



Наприкінці вересня програмою визначений «орієнтир» щодо внесення відповідних змін до українського законодавства про боротьбу з відмивання грошей та фінансуванням тероризму. МВФ також очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити автономію антикорупційної прокуратури.

«Це все важливі реформи»,- наголосив представник Фонду.

Крім того, за його словами, впродовж наступного етапу виконання програми EFF для України ключовим завданням залишається розробка бюджету на 2024 рік, який має відповідати цілям програми, а також політиці макроекономічної стійкості. За словами Грея, робота на цьому напрямі розпочнеться вже ближчими тижнями.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Виконавча рада МВФ завершила перший перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та ухвалила рішення про виділення Україні траншу на суму $890 мільйонів.