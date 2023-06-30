МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн), який буде спрямовано на підтримку бюджету.

"Офіційні органи домоглися значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня і структурні контрольні показники до кінця червня, і зберігають високу прихильність до програми", - наголошується в релізі фонду в четвер на його сайті.

Водночас Фонд зазначив, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в майбутній складний період необхідні стійка відповідальність та імпульс реформ.

"Це охоплює підтримання міцної бази податкових надходжень (зокрема, шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу), підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримання здорового банківського сектору і просування найважливіших реформ управління та боротьби з корупцією, зокрема щодо декларування активів, фінмоніторингу та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", - уточнюється в релізі.

МВФ додав, що також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджету та проєктів реконструкції продовжувалося на пільгових умовах, сумісних із фінансовою та борговою стійкістю.

Зазначається, що у сфері податково-бюджетної політики зусилля також мають бути зосереджені на розробці Національної стратегії доходів (НСД), яка закріпить таку необхідну мобілізацію доходів для підтримки реконструкції та соціальних витрат. "Відновлення правової бази для підготовки середньострокового бюджету, довіри до бюджету та управління боргом також має вирішальне значення в поєднанні із заходами щодо підвищення фінансової прозорості та зміцнення управління державними інвестиціями", - зазначив Фонд.

Коментуючи стратегію фінансування і стійкість боргу, МВФ констатував, що зовнішня підтримка бюджету, як і раніше, становитиме основну частину бюджетного фінансування, хоча мобілізація внутрішнього фінансування поряд із відмовою від емісії, як і раніше, є важливою.

Фонд додав, що на додаток до взятого в березні 2023 року Групою кредиторів України (ГКУ) зобов'язання щодо реструктуризації частини офіційного боргу, за оцінкою персоналу Фонду, існує процес врегулювання зовнішньої комерційної заборгованості, який заслуговує на довіру.

Говорячи про грошово-кредитну і валютну політику, МВФ наголосив, що програма спрямована на подальшу підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, зокрема за рахунок підтримки адекватного рівня валютних резервів за умови розумного управління надлишком ліквідності воєнного часу.

"Щойно дозволять умови, програма підтримає перехід до більш гнучкого обмінного курсу, подальше ослаблення валютного контролю та повернення до системи таргетування інфляції", - зазначив Фонд без будь-якої конкретизації термінів.

У фінансовому секторі МВФ закликав зберігати пильність з огляду на те, що справжній стан банківської системи залишається незрозумілим, а ризики подальших потрясінь, включно з націоналізацією банків, зберігаються. За її словами, діагностика банків, реформа банківського нагляду, управління державними банками та планування на випадок непередбачених обставин залишаються високими пріоритетами.

Фонд також наголосив на важливості реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, необхідних для швидкого відновлення рівня життя населення і прокладання шляху до вступу в ЄС, а також зміцнення суспільної довіри та довіри донорів, зокрема в післявоєнний період.

"Також буде важливо дотримуватися комплексної стратегії критично важливих видатків під час відновлення та реконструкції, зокрема на енергію та закупівлі", - додав МВФ.

Як повідомлялося, МВФ і Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) за оновленим комплексом економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми EFF на $15,6 млрд 30 травня.

Зазначалося, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня і структурні контрольні показники на кінець травня було виконано, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR663,9 млн).

Програму було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $900 млн) у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.