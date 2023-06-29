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АНАЛІТИКА

Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

 

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс прибув в Україну в четвер, 29 червня, з неанонсованим візитом, повідомляє NBC News.

Пенс став першим кандидатом у президенти США від республіканців, який зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час передвиборчої кампанії.

"Я вважаю, що Америка - лідер вільного світу", - сказав Пенс NBC News.

У рамках візиту Пенс відвідує деокуповані Мощун, Бучу та Ірпінь на Київщині.

"Приїхати сюди просто як приватна особа - мати змогу особисто побачити героїзм українських воїнів, які тримали оборону в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї домівки було буквально обстріляно в розпал безсовісного й неспровокованого російського вторгнення, - це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати залучати американську рішучу підтримку для наших українських друзів і союзників", - сказав Пенс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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