Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній раді змінити дату святкування Різдва в Україні. Також це стосується ще двох свят.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект, який глава держави вніс до Ради.
Різдво не 7 січня, а 25 грудня
Як йдеться у пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий - новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.
День Української Державності не 28 липня, а 15-го
Внаслідок зміни дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонується перенести з 28 липня на 15 липня.
День захисників і захисниць не 14 жовтня, а 1-го
Також Україна раніше святкуватиме День захисників та захисниць України. Це свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня. Оскільки воно пов'язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому. Але деякі все ж залишаться умовно на старих датах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
ТОП-НОВИНИ
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
Бізнес
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven