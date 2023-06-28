Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна

Кабінет Міністрів України призначив на посаду гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") Германа Сметаніна, йдеться в повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Рішенням Кабінету Міністрів України призначено нового керівника акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу на цю посаду. Розпорядження набирає чинності з 28 червня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що Сметанін має 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Головним фокусом його роботи стане кратне збільшення виробництва зброї та військової техніки.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у сфері ОПК є одним із перших суттєвих кроків із реформування концерну, зазначено в повідомленні.

"Перед новопризначеним гендиректором стоять три основні завдання: наростити потужність виробництва української зброї та боєприпасів, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру, по-справжньому реформувати "Укроборонпром". Це важливі кроки для реалізації "залізних змін" у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни", - наводить слова Камишіна пресслужба.

Зазначено, що "Укроборонпром" на чолі зі Сметаніним "приймає на баланс та у штат усе, що мав "Укроборонпром".

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва. Відповідний документ №357/2023 оприлюднено на сайті президента. Зазначалося, що Гусєва було звільнено відповідно до поданої заяви.