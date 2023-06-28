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США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
22:59 27.06.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагона.
У відомстві наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.
"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнюють у Пентагоні.
В новий пакет для України увійшли:
* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
* ПЗРК Stinger;
* додаткові боєприпаси для HIMARS;
* боєприпаси та системи для розчищення перешкод;
* обладнання для розмінування;
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* 30 бойових машин піхоти Bradley;
* 25 бронетранспортерів Stryker;
* ракети з оптичним наведенням (TOW);
* ПТРК Javelin;
* протитанкові системи AT-4;
* протиброневі ракети;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* стрілецька зброя та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
* тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
* випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
* запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
Зазначимо, раніше Reuters з посиланням на джерела писав, що до цього пакета увійде броньована техніка типу Bradley і Stryker, а також боєприпаси для різних систем.
Передача відбувається на тлі повідомлень про втрати під час літнього контрнаступу. За даними The New York Times, пошкоджено або знищено не менше 17 Bradley, які найімовірніше підривалися на обладнаних росіянами мінних полях. Українська сторона не називає точну кількість пошкоджених машин, але наголошує на їхніх якостях, які допомагають зберегти життя бійців.
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