НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни (price caps) електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку на засіданні у вівторок.

За словами членів комісії, на РДН і ВДР максимальні тарифи в період із 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) підвищено з 2 000 до 3 000 грн/МВт-год, або на 50%, із 7:00 до 19:00 (максимального навантаження) - із 4 000 до 5 600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікового навантаження) - із 4 000 до 7 200 грн/МВт-год, або на 80%.

Відповідно мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год.

Такі рівні price caps були запропоновані членом НКРЕКП Валерієм Тарасюком днем раніше, на засіданні Нацкомісії 26 червня.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну - 0,01 грн/МВт-год.