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АНАЛІТИКА

Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель

 

Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ підтримала запропоновану Україною формулу миру та просуватиме її у світі.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Council.

Під час прессконференції у Люксембурзі, 26 червня, за підсумками Ради міністрів ЄС Жозеп Боррель сказав, що Європейський Союз продовжуватимемо глобальні контакти з метою пошуку тривалого миру для України у відповідності до принципів Хартії ООН.

"Ми підтвердили підтримку мирної формули, запропонованої Україною, і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного та тривалого миру", - зазначив Боррель.

Він додав, що в рамках військової місії ЄС для України 24 тисячі українських військових уже пройшли тренування, а взагалом Євросоюз прагне підготувати 30 тисяч військовослужбовців.

Українська формула миру

У листопаді минулого року, президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру, яка складається з 10 пунктів. Цей план спрямований на відновлення контролю Україною над своєю територією, звільнення полонених та притягнення до відповідальності військових злочинців.

Крім того, українська формула миру також враховує важливі аспекти радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, забезпечуючи необхідні гарантії.Зеленський заявив, що Україна залучає якнайширше коло партнерів для реалізації формули миру.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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