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ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
14:44 26.06.2023 |
Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".
На основі давнішної домовленості від 20 березня 2023 року, верхню межу фінансування European Peace Facility підвищили на 3,5 млрд євро, до понад 12 млрд.
Рішення ухвалили для фінансової стабільності цього інструмента і більшої передбачуваності у довгостроковій перспективі, та підтримання спроможності ЄС швидко реагувати на ситуації, що можуть виникати у світі.
Головний дипломат Жозеп Боррель нагадав, що це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду миру з моменту його заснування у 2021 році.
"Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал щодо триваючої готовності ЄС надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", - зазначили у комюніке.
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