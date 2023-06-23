Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
Рішення про звільнення генерального директора державного оборонного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва ухвалене. Призначення його наступника може відбутися у середу, 28 червня.
Інформацію про це в коментарі LIGA.net підтвердили семеро співрозмовників, дотичних до галузі.
"Особливої причини [звільнення] - немає, з міністром [з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним] домовилися полюбовно розійтися", - повідомив в коментарі LIGA.net співрозмовник в керівництві фракції Слуга народу.
Співрозмовник у керівництві концерну назвав це не звільненням, а запланованим рішенням.
За його словами, Гусєв "виконав свій обов'язок перед президентом", який призначав його для того, щоб реорганізувати концерн у компанію.
"Нове акціонерне товариство очолить нова людина", - сказав він.
Звільнення Гусєва - рішення Офісу президента, повідомили LIGA.net одразу кілька співрозмовників.
Серед основних претендентів на місце Гусєва найчастіше звучать імена нинішнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва та чинного генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Германа Сметаніна. Водночас, за словами, одного зі співрозмовників LIGA.net, "Боєв не хоче" обіймати запропоновану посаду.
LIGA.net звернулась до Гусєва, Боєва і Сметаніна, але на момент публікації жоден з них не надав публічний коментар.
Співрозмовники LIGA.net повідомили, що після звільнення Юрій Гусєв може очолити одне з посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".
Гусєв працює директором державного концерну "Укроборонпром" з грудня 2020 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
|Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО
|Повернення довоєнної системи оподаткування: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт
|Світовий банк і донори надають Україні $1,75 мільярда додаткової фінансової підтримки
|MIGA почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
Бізнес
|Mitsubishi представив новий хетчбек Colt
|Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд
|TSMC готується до випуску перших 2-нм чипів для Apple
|Користувачі iPhone 14 і MacBook із чипами M2 у США та Європі тепер можуть самостійно ремонтувати пристрої
|Lexus представив трирядний позашляховик TX
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом