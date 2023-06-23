Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ

Рішення про звільнення генерального директора державного оборонного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва ухвалене. Призначення його наступника може відбутися у середу, 28 червня.

Інформацію про це в коментарі LIGA.net підтвердили семеро співрозмовників, дотичних до галузі.

"Особливої причини [звільнення] - немає, з міністром [з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним] домовилися полюбовно розійтися", - повідомив в коментарі LIGA.net співрозмовник в керівництві фракції Слуга народу.

Співрозмовник у керівництві концерну назвав це не звільненням, а запланованим рішенням.

За його словами, Гусєв "виконав свій обов'язок перед президентом", який призначав його для того, щоб реорганізувати концерн у компанію.

"Нове акціонерне товариство очолить нова людина", - сказав він.

Звільнення Гусєва - рішення Офісу президента, повідомили LIGA.net одразу кілька співрозмовників.

Серед основних претендентів на місце Гусєва найчастіше звучать імена нинішнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва та чинного генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Германа Сметаніна. Водночас, за словами, одного зі співрозмовників LIGA.net, "Боєв не хоче" обіймати запропоновану посаду.

LIGA.net звернулась до Гусєва, Боєва і Сметаніна, але на момент публікації жоден з них не надав публічний коментар.

Співрозмовники LIGA.net повідомили, що після звільнення Юрій Гусєв може очолити одне з посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".

Гусєв працює директором державного концерну "Укроборонпром" з грудня 2020 року.