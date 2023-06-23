Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів

Міністерство оборони США вважає, що касетні боєприпаси допомогли б Україні в протистоянні російським окупаційним силам, зокрема під час прориву оборонних ліній.

Таку позицію під час слухань у Конгресі в четвер висловила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представниці Пентагону, надання Україні касетних боєприпасів було б корисним "із погляду ефективності на полі бою".

"Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM (удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення. - Ред.) були б корисними, особливо проти окопаних російських позицій на полі бою", - заявила вона.

Купер додала, що Сполучені Штати не надають це озброєння Україні у зв'язку зі встановленими Конгресом обмеженнями на їхній експорт, а також "занепокоєнням щодо єдності союзників".

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, які можуть уражати і вбивати цивільне населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

ЗМІ ще наприкінці 2022 року повідомляли, що Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.