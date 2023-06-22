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АНАЛІТИКА

ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ

 

Організація Об'єднаних Націй (ООН) внесла РФ до глобального списку порушників за вбивства дітей в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на доповідь Ради Безпеки ООН.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку порушників", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Окрім цього, ООН підтвердила, що збройні сили РФ і пов'язані з ними групи покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні.

Також у доповіді йдеться, що окупанти використовували 91 дитину як живий щит.

У доповіді ООН про дітей і збройні конфлікти підтверджено факт викрадення 91 дитини збройними силами РФ, діти були згодом звільнені. У доповіді також підтверджено передачу 46 дітей до Росії з України.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Путіна та уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію та переміщення українських дітей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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