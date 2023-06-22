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ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
20:13 22.06.2023 |
Парламентська асамблея Ради Європи в четвер ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську "формулу миру".
Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".
Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує "формулу миру" Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.
Також ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу".
Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.
Серед інших положень документа - заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.
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