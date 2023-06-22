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Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
12:48 22.06.2023 |
Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.
Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона також нагадала, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд - у березні, третій - у квітні.
Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов'язань.
Макрофінансова допомога - кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.
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