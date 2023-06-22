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АНАЛІТИКА

Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

 

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд - у березні, третій - у квітні.

Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов'язань.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.
Ключові теги: ЄС
 

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