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АНАЛІТИКА

Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час виступу перед депутатами бундестагу, повідомляє Reuters.

Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО, поки триває війна.

Він наголосив на необхідності зосередитися на найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України.

За словами Шольца, Берлін разом із партнерами по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.

"Наша мета - це... стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", - додав він.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.
 

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