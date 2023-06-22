Повернення довоєнної системи оподаткування: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт урядового закону №8401. Набуття чинності змін передбачається з 1 серпня 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №8401. Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ», - ідеться в повідомленні.

Набрання чинності відповідних змін передбачено з 1 серпня 2023 року. Зокрема, йдеться про скасування єдиного податку у 2%.

За інформацією Гетманцева, платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання спрощеної.

Окрім того, проєктом закону передбачається, що новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.

Також депутат наголосив, що з 1 серпня 2023 року скасовується чинний мораторій на проведення перевірок. Проте пропонується встановити до 1 серпня 2024 року мораторій на проведення всіх перевірок ФОП 1 і 2 груп (крім тих, що проводяться через припинення господарської діяльності) та документальних або фактичних перевірок платників податків або об'єктів, що зареєстровані/розташовані на прифронтових територіях (у тому числі на територіях можливих бойових дій).

Як повідомлялося, у Верховній Раді триває робота над законопроєктом №8401, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів України, повертаючи систему оподаткування у довоєнний стан. Під час засідання робочої групи народні депутати визначили критерії, за якими сумлінні платники податків будуть позбавлені планових податкових перевірок.