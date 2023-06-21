Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

MIGA почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні

 

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Згідно з повідомленням MIGA, угоду про збільшення гарантії з 17,1 до 40,85 млн євро між MIGA та німецьким банківським холдингом ProCredit було підписано у присутності першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко в Лондоні під час проведення Конференції з відновлення України-2023 (URC-2023).

Згідно з повідомленням, збільшення гарантії від MIGA поширюється на інвестиції ProCredit у капітал української дочірньої компанії АТ "ПроКредит Банк" для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.

"Це перший проєкт, який реалізовуватиметься із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Впевнена, що програма страхування воєнних ризиків для інвестицій в українську економіку від MIGA дасть зелене світло тим бізнесменам, які чекають на можливість розпочати роботу над відновленням нашої країни. Адже саме приватні інвестори стануть основою післявоєнного відновлення України", - зазначила Юлія Свириденко.

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, малий і середній бізнес отримає доступ до вкрай необхідних обігових коштів. Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експорт зерна на світові ринки. Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги.

ProCredit Holding AG&Co. KGaA, розташована у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, є материнською компанією, орієнтованою на розвиток групи ProCredit, що складається з комерційних банків для малих і середніх підприємств. В Україні компанія володіє фінустановою ПроКредит Банк.

MIGA створено 1988 року як член групи Світового банку для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.

Від моменту свого створення MIGA надало гарантії майже на $70 млрд у 122 країнах, що розвиваються, на підтримку майже 1000 проєктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес