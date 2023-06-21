Фінансові новини
- |
- 21.06.23
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
16:19 21.06.2023 |
Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС.
Про це свідчать дані документа ЄС, з якими ознайомилось агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
ЄС зосередився на двох варіантах, продовжуючи вивчати, як можна використати понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку і спрямувати їх в Україну. Багато з цих коштів перебувають в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли вже майже 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.
Очікується, що Брюссель намагатиметься отримати схвалення щодо цієї політики від лідерів Євросоюзу, коли вони зустрінуться наступного тижня.
Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених санкціями Євросоюзу, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.
Її члени не бачать "жодного надійного правового шляху, який дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС", - йдеться у висновку ЄС, з якими ознайомилось агентство.
Документ визначив значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасового використання ліквідних активів центрального банку Росії - іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.
Натомість робоча група віддала перевагу другому варіанту. Передбачається, що компанії з російським капіталом, які одержують великий прибуток від інвестування, зобов'яжуть переказати "значну суму" ЄС. У документі сказано, що така модель "не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених компаній та буде справедливою з погляду оподаткування".
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС виступить з пропозицією щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
|Британія створює для України механізм страхування воєнних ризиків
|Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн
|Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України
|50 мільярдів євро від ЄС: жорсткі вимоги щодо корупції
|Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд
|У Єврокомісії розкрили деталі плану багаторічної підтримки України на 50 млрд євро
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
Бізнес
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів