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АНАЛІТИКА

Британія створює для України механізм страхування воєнних ризиків

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу оголосив про створення нового механізму страхування воєнних ризиків, який має допомогти залучити приватні інвестиції в Україну.

"Це величезний крок вперед у напрямку допомоги страховим компаніям гарантувати інвестиції в Україну, усунувши одну з найбільших перешкод і додавши інвесторам упевненості, необхідної для дії", - сказав Сунак на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Залучення приватних інвестицій - один з основних аспектів цьогорічної конференції з відновлення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Британія
 

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