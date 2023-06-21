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Британія створює для України механізм страхування воєнних ризиків
14:36 21.06.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу оголосив про створення нового механізму страхування воєнних ризиків, який має допомогти залучити приватні інвестиції в Україну.
"Це величезний крок вперед у напрямку допомоги страховим компаніям гарантувати інвестиції в Україну, усунувши одну з найбільших перешкод і додавши інвесторам упевненості, необхідної для дії", - сказав Сунак на Конференції з питань відновлення України в Лондоні.
Залучення приватних інвестицій - один з основних аспектів цьогорічної конференції з відновлення.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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