Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок

 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу в 2023 році.

"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", - сказала Бербок під час виступу на конференції.

Вона додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, "оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина надала 16,8 млрд євро на підтримку України в протистоянні агресії РФ, включно з військовою допомогою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес