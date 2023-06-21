Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу в 2023 році.

"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", - сказала Бербок під час виступу на конференції.

Вона додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, "оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина надала 16,8 млрд євро на підтримку України в протистоянні агресії РФ, включно з військовою допомогою.

