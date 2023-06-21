Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу США ми надамо понад $1,3 млрд додаткової допомоги, щоб допомогти Україні", - заявив він у середу в Лондоні під час виступу на міжнародній конференції, присвяченій реконструкції України.

Ці слова зустріли оплесками.

Блінкен констатував, що США "мають намір інвестувати понад $520 млн, щоб допомогти Україні відремонтувати енергосистему, більше ніж половина якої була зруйнована Росією". "Роблячи так, роблячи її чистішою, стійкішою та більш інтегрованою з Європою, підтримуючи реформи українського енергетичного ринку, борючись із монополізмом і поширюючи приватні інвестиції, це дасть змогу Україні одного дня стати найбільшим енергетичним експортером", - деталізував державний секретар США.

Він зауважив, що ця підтримка доповнюватиме роботу, яку "вже проробила Велика сімка плюс координаційна група, яку ми запустили минулого жовтня". "Ця група охоплює 18 країн і декілька багатонаціональних інституцій. Разом ми зібрали мільярди доларів, щоб допомогти відремонтувати і відновити Україну. В енергетичний сектор ми скерували понад 5 млн енергетичних генераторів, трансформаторів, кабелів та інше енергетичне обладнання", - розповів Блінкен.

За його словами, США також нададуть $657 млн, щоб "допомогти Україні модернізувати перетин українського кордону, залізницю, порти, іншу критичну інфраструктуру, яка пов'язує країну з Європою, що дасть змогу більшому обміну товарами в більш ефективний спосіб". "Ми спрямуємо додаткові $100 млн для цифровізації української митної системи, що підвищить швидкість і відріже корупцію. Ми також виділимо $35 млн, щоб допомогти українському бізнесу та підприємцям через фінансування страховки, що знизить ризики інвестицій в Україні. Ця підтримка, про яку я оголошую сьогодні, буде додатковою до ще $20 млрд, які США вже надають українським робітникам, бізнесу, громадським послугам", - додав Блінкен.