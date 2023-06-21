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ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн
12:34 21.06.2023 |
Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу в Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України.
"До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно EUR50 млрд для України", - заявила фон дер Ляєн.
За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.
"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", - сказала вона.
Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія запропонувала виділити Україні EUR50 млрд фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.
За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".
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