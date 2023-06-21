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Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України
12:32 21.06.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні оголосив про великий пакет фінансової підтримки України.
"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії за кредитами на суму $3 млрд. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій і талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Усе це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі, включно зі значною новою підтримкою з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", - сказав Сунак, відкриваючи Конференцію з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні в середу.
Він додав, що МВФ також вкладе в Україну $15 млрд протягом наступних чотирьох років у рамках зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі $115 млрд.
"Тому що насамперед ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Лише вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо Ukraine business compact, щоб приватний сектор заявляв про свою підтримку відновлення та відбудови України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн уже зареєструвалися", - зазначив прем'єр-міністр.
Крім того, він наголосив, що "немає кращого місця, щоб оголосити про концепцію конференції в Нью-Лондоні зі страхування військових ризиків".
"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам страхувати інвестиції в Україні, усунувши один із найбільших бар'єрів і надавши інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак.
Раніше на сайті британського уряду анонсували "історичний" пакет допомоги Україні, що включає кредитні гарантії Світового банку в розмірі $3 млрд для зміцнення економічної стабільності країни.
Крім цього, пакет включає двосторонню допомогу в розмірі 240 млн фунтів стерлінгів ($306 млн) і розширення British International Investment в Україні.
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