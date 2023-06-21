Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".

""Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня. - Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го - 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів", - додала вона.

Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

Також Сінгх сказала, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".

Переоцінка військової допомоги Україні може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.