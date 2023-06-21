Фінансові новини
- |
- 21.06.23
- |
- 02:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд
23:54 20.06.2023 |
Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.
За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".
""Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня. - Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го - 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів", - додала вона.
Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.
Також Сінгх сказала, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".
Переоцінка військової допомоги Україні може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.
Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.
Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розкрили деталі плану багаторічної підтримки України на 50 млрд євро
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
|На комісії в «Дія» заробляють власники онлайн казино
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
|Англійська мова отримає спецстатус в Україні
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
Бізнес
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»